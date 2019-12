Florenzi più lontano: il Valencia prepara l’offerta

TORINO- La Juventus, in vista del mercato di gennaio che aprirà i battenti tra pochi giorni, sta meditando nuovi acquisti per rinforzare la propria rosa. Tra i reparti sotto osservazione c’è quello dei terzini, in particolar modo dalla parte destra. De Sciglio e Danilo, infatti, non hanno fin qui offerto le giuste garanzie e il solo Cuadrado non può bastare per affrontare tre competizioni. Nel mirino è finito da ormai diverso tempo Alessandro Florenzi, in uscita dalla Roma nonostante le ultime partite giocate da titolare con i giallorossi. Secondo quanto riportato dalla Spagna, però, il Valencia sarebbe la squadra favorita all’acquisto del numero 24.