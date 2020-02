Filippo Inzaghi: “Scudetto? Juve e Inter ancora superiori alla Lazio”

TORINO- La lotta scudetto si fa sempre più affascinante grazie alle vittorie di Juventus, Inter e Lazio, ora distanziate di pochi punti. Sulla possibilie vincitrice del campionato si è espresso, in occasione della premiazione per la Panchina d’Oro, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi: “Per la Lazio andare in Champions League è il primo obiettivo. Scudetto? Alla fine sognare non costa nulla, ma credo che Juventus e Inter abbiano ancora un organico più forte dei biancocelesti”.