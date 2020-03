FIGC, una campagna contro il Coronavirus: parte #leregoledelgioco

TORINO- In un difficile momento per l’Italia, attualmente alle prese con l’emergenza Coronavirus, la FIGC ha fatto partire la campagna #leregoledelgioco. Un’occasione per ricordare i corretti comportamenti da tenere in questa occasione, oltre alla possibilità di contribuire alla ricerca con una donazione di 100.000 euro all’ospedale “Spallanzani” di Roma. Alla campagna hanno aderito anche quattro calciatori juventini: Chiellini, Bonucci e le due “women” Cristiana Girelli e Sara Gama.

