TORINO- Intervenuto negli studi mediaset, l’ex difensore bianconero Ciro Ferrara ha detto la sua su Gonzalo Higuain. Il numero 21, contro la Fiorentina, ha giocato una partita tutt’altro che indimenticabile, ma per Ferrara non è in discussione la sua qualità: “Higuain per la Juve è un giocatore imprescindibile, un centravanti vero di cui la squadra ha bisogno. Poi è chiaro che ogni giocatore ha caratteristiche diverse e può essere più o meno utile in fase difensiva”.