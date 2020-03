Ferran Torres, il Barcellona sfida la Juve

TORINO- La Juventus, per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione, avrebbe messo nel mirino il giovane Ferran Torres, stellina in forza attualmente al Valencia. Il classe 2000, in questa stagione, ha messo a referto 4 gol e 4 assist in campionato, attirando così l’interesse anche del Barcellona, pronto a sfidare i bianconeri usl mercato. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, però, il Valencia non vorrebbe privarsi al momento del giovane.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<