Fenucci (ad Bologna): “Non credo che con la Juve si giochi a porte chiuse”

TORINO- Claudio Fenucci, ad del Bologna, ha parlato in vista della sfida con la Juve, prevista per il prossimo weekend, tramite l’ANSA: “La Lega, rinviando le partite del week end ha tracciato una strada, ha preso una posizione e creato precedente che sarà difficile modificare in ottica futura. Il 4 marzo si terrà un’assemblea di Lega, ma sulla base di quello che è accaduto, non penso che Bologna-Juventus possa essere giocata a porte chiuse”.

