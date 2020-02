Felipe Melo: “L’Inter uno dei miei sogni da bambino, ho preferito la Juve allo United”

TORINO- In bianconero dal 2009 al 2011, Felipe Melo non rievoca certamente ricordi positivi nelle menti dei tifosi juventini, che lo associano ai mercati flop dei due anni dei settimi posti consecutivi. Eppure, come svelato dallo stesso brasiliano, la sua avventua torinese sarebbe potuta non cominciare mai: “Avevo due sogni da bambino, giocare per l’Inter e il Manchester. Ho avuto anche l’opportunità di andare allo United, ma alla fine ho preferito la Juventus” ha dichiarato ad ESPN.

