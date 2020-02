TORINO- Lucien Favre, allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa di Emre Can, arrivato dalla Juventus nella sessione invernale di mercato. Il centrocampista tedesco, che ha esordito con il club giallonero nella sconfitta in DFB Pokal contro il Werder Brema, è stato trovato fuori forma: “Emre ha giocato molto poco fin qui in stagione. A poco a poco mostrerà segni di miglioramento, ha già fatto progressi in questi ultimi giorni”.