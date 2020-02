Fascia sinistra: torna di moda il nome di Marcelo

TORINO- Tra gli obiettivi di mercato della Juventus per la prossima stagione c’è l’acquisto di un terzino sinistro, vista la presenza attualmente in rosa del solo Alex Sandro. Diversi i nomi visionati dal ds Fabio Paratici che però, secondo quanto riportato da voci provenienti dalla Spagna, potrebbe presto tornare su Marcelo. Il brasiliano non è più un intoccabile al Real Madrid e, con il ritorno estivo di Hakimi, diverrebbe la terza scelta di Zidane. Ecco perchè, vista anche la presenza dell’amico Ronaldo, un approdo del numero 12 in Italia non sarebbe da escludere a priori.

