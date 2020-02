Fascia sinistra, Pellegrini è la prima scelta

TORINO – A oggi il reparto terzini della Juventus manca di una reale alternativa ad Alex Sandro. Il brasiliano è l’unico laterale mancino a disposizione di Sarri. Proprio questa lacuna aveva messo Paratici allo stesso tavolo di Leonardo per discutere di un possibile scambio tra De Sciglio e Kurzawa. A far tramontare l’ipotesi – riferisce Goal.com – potrebbe essere stata anche la certezza del rientro di Luca Pellegrini a fine stagione. Il terzino, attualmente in prestito a Cagliari, si sta mettendo in luce e il prossimo potrebbe diventare il suo anno per il definitivo approdo in bianconero.

