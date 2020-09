Ex Juventus, domani il Barcellona presenterà Pjanic alla stampa

TORINO- Domani sarà il giorno della presentazione di Miralem Pjanic al Barcellona. L’ex centrocampista della Juventus, passato in Spagna dopo lo scambio che ha portato Arthur a Torino, ha iniziato ad allenarsi da qualche giorno con i nuovi compagni ed è ora pronto per essere presentato davanti alla stampa. La conferenza è fissata per le ore 13 e sarà trasmessa sui canali ufficiali del club.