Eto’o: “Il gioco di Sarri un piacere da vedere, ma alla Juve manca ancora qualcosa”

TORINO- Ospite negli studi di Sky Sport, l’ex attaccante di Inter e Barcellona Samuel Eto’o ha commentato il momento della Juve: “Quando vedi quei pochi allenatori che sanno far giocare bene le loro squadre è sempre un piacere e devono continuare a farlo. La prima volta che ho incontrato Sarri gli ho fatto i complimenti e pensava scherzassi. Alla Juve ora allena grandi campioni e vince con regolarità. Ronaldo è un fenomeno, Dybala idem, ma alla squadra manca sempre qualcosa e non si vede ancora del tutto il gioco che vuole l’allenatore. Vedevo l’Empoli giocare, quella era una squadra che aveva personalità, usciva da dietro e anche il portiere giocava con il pallone. Per questo era bellissimo”.

