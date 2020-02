eTeam Juventus, venerdì l’incontro con i tifosi al Flagship Store di Milano

TORINO- Alla sua prima partecipazione, l’eTeam della Juventus non sta sfigurando nell’evento eFootball.pro organizzato da Konami. Bianconeri terzi con dieci punti in classifica e che, nella giornata di venerdì al Flagship Store di Milano avranno l’occasione di incontrare i tifosi. A comunicarlo è lo stesso club tramite un comunicato ufficiale: “Venerdì 14 febbraio, da Undici Shot (presso il Flagship Store di Milano in Corso Matteotti 8), puoi metterti alla prova! Arriva infatti il “Meet&Beat”, l’evento bianconero che dà l’opportunità ai tifosi di sfidare in prima persona i campioni del Team eSports Juventus (Ettore Giannuzzi, Renzo Lodeserto, Luca Tubelli), secondi in classifica nel campionato eFootball.Pro di PES. In programma, oltre alle partite 1vs1, ci sono tantissime sorprese, tra cui un Q&A in cui i fan potranno chiedere ai giocatori consigli su tattiche, skills, formazioni e curiosità inerenti al gioco di PES e il commento LIVE delle partite con la voce delle telecronache bianconere, Enrico Zambruno. Pensi di essere in grado di pareggiare, o addirittura, battere il Team Juventus? Vieni a dimostrarlo! Ti aspettiamo da Undici Shot a partire dalle ore 15:00 di venerdì 14 febbraio”.