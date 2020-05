Estiarte su Guardiola: “Non so se allenerà mai in Italia, ma perchè non dovrebbe?”

TORINO- Intervistato ai microfoni de Il Secolo XIX, Manuel Estiarte, collaboratore di Guardiola, ha svelato quello che potrebbe essere il futuro del tecnico del Manchester City: “Anche se in Italia ha vissuto uno dei momenti peggiori della sua vita, venendo accusato di doping, Pep ama molto questo paese e ha conservato molte amicizie. La sua idea, quando ha iniziato ad allenare, era quella di guidare un club in tutti e quattro i top campionati europei: Spagna, Germania, Inghilterra e Italia. Non so se accadrà, ma perchè non dovrebbe?”.

