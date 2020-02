Essma Summit, l’Allianz Stadium cornice del 2021

TORINO- Come comunicato dalla Juventus sul proprio sito ufficiale, l’Allianz Stadium è stato scelto come luogo per lo svolgimento dell’Essma Summit del 2021. Essma è un network che si pone l’obiettivo contribuire alla crescita e alla professionalizzazione della Stadium Industry in tutta Europa e il club bianconero si è naturalmente detto orgoglioso di questa scelta: “Siamo onorati di ospitare la settima edizione dell’ESSMA Summit all’Allianz Stadium, un evento che è un punto di riferimento per la scena dello sports engineering. Siamo sicuri che condividere esperienze sia utile e arricchente per tutti, per comprendere al meglio nuove tecnologie e buone pratiche, con l’obiettivo di garantire eventi sempre più spettacolari e sicuri per i nostri fans”.