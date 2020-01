Esports, una sconfitta e un successo per la Juve contro il Boavista

TORINO- Si è giocata nella giornata di ieri la terza giornata degli Esports di calcio, che hanno visto la Juventus come protagonista. I bianconeri, impegnati nella doppia sfida contro i portoghesi del Boavista, hanno raccolto prima una sconfitta per 2-0, vendicandosi poi al ritorno con un’affermazione per 3-2. Tre punti quindi per gli juventini, che salgono ora in terza posizione a 10 punti, a -6 dal Monaco capolista in classifica. Prossimo impegno l’8 febbraio, quando gli sfidanti saranno gli inglesi dello United.