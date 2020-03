ESCLUSIVA – SISSOKO: “CR7 non ha nostalgia di Madrid, i tifosi juventini possono stare tranquilli. La Juve passerà contro il Lione”

di Fabio Marzano

TORINO – Dopo la bufera che si è abbattuta sul nostro calcio per via dell’emergenza Coronavirus che, ha portato alla sospensione del campionato, in tanti si stanno chiedendo se sia meglio giocare le partite a porte chiuse, o rimandare a data da definirsi tutti gli impegni annullati nelle giornate precedenti. Ad analizzare questo argomento è stato l’ex centrocampista bianconero Momo Sissoko che, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione, dove ha parlato anche della sua ex squadra.

Cosa pensi del caos che si sta creando in Italia? Sei favorevole alla sospensione delle gare o avresti giocato a porte chiuse?

“Io sono favorevole. La salute è piu importante del calcio e credo che bisogna trovare la soluzione piu logica possibile per fare le cose al meglio. E’ meglio che il campionato ora resti cosi e poi piano piano trovare la giusta soluzione per andare avanti fino all’ultima giornata”.

Avresti optato per giocare Juve-Inter a porte chiuse?

“Si, secondo me è meglio farla a porte chiuse, così la gente resta a casa e non ci sono problemi di contagio”.

Credi nella vittoria della Lazio o credi ancora che la Juve sia la favorita per lo scudetto?



“Secondo me la Juve è favorita. La Lazio sta facendo un ottimo campionato ma i bianconeri sono favoriti.Hanno una squadra incredibile con dei giocatori fortissimi e credo che alla fine vincerà la Juve”.



So che ti sei visto con Chiellini. Come hai trovato Giorgio e cosa vi siete detti?

” Era molto tempo che non lo vedevo e mi ha fatto molto piacere rincontrarlo. Abbiamo parlato so,l di come si sentiva dopo l’infortunio ed é pronto per dare il massimo. Tornerà sicuramente più forte di prima, l’ho visto determinato come sempre e non invecchia mai”.

CR7 ha assistito al Clasico del Bernabeu tra Real e Barca, credi abbia nostalgia di Madrid?

” No, non credo sia nostalgia. Lui è stato 9 anni a Madrid, lui è voluto tornare a vedere i suoi ex compagni ed é una cosa normale. Anche io vado spesso a vedere la Juve allo Stadium o il Liverpool ad Anfield quindi direi ai tifosi juventini che possono stare tranquilli. Lui sta bene e vuole continuare alla Juve”.



Credi nel ritorno di Pogba alla Juve?



” Non lo so.La verità é che Pogba non sa ancora cosa vuole fare ma secondo me ritornerà alla Juve perché lui è innamorato della Juve e sà che in un club importante come i bianconeri, può tornare a dare il massimo. Anche Milinkovic è un ottimo giocatore ma preferisco Pogba e spero che ritorni alla Vecchia Signora”.

Credi nel passaggio del turno in Champions della Juve?



“Io sono molto convinto. Io ho visto la partita a Lione, non hanno fatto una bellissima partita, ero secondo me al ritorno, davanti al proprio pubblico vincerà e passerà il turno”.

Ringraziamo gentilmente Momo Sissoko per la disponibilità.