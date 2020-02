ESCLUSIVA – Sabatini: “Orsolini alla Juventus? Le cose che non si vendono non hanno un prezzo…”

Di RAMONA MARCONI

TORINO – Riccardo Orsolini sta trascinando il Bologna, di domenica in domenica, verso traguardi europei impensabili. A suon di prestazioni importanti, il giocatore sta catalizzando su di sé le attenzioni di molti top club. Come la Juventus, che ancora si morde le mani per averlo lasciato partire. L’esterno classe 1997 è stato riscattato lo scorso giugno per 15 milioni di euro dai rossoblu, e ora il ds Sabatini fa il prezzo, ringhiando ai campioni d’Italia, nonostante ci siano voci di un possibile diritto di riacquisto da parte della Juventus. Per fare il punto della situazione abbiamo intercettato – in esclusiva – Walter Sabatini che ci ha detto: “Sulle voci di un loro possibile riacquisto non ho nulla d’aggiungere rispetto a quanto già detto. Il giocatore non è sul mercato e il Bologna non sta valutando questa ipotesi”. Neanche di fronte a un’offerta da 70 milioni, quelli per cui viene valutato il cartellino del giocatore: “Le cose che non sono in vendita possono avere qualsiasi prezzo o valutazione. Orsolini non è sul mercato. Il Bologna lo ritiene incedibile”.

