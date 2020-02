ESCLUSIVA – Ag. Vrioni: “Vuole conquistare i tifosi bianconeri e convincere Reja a convocarlo”

Di RM

TORINO – Il 30 gennaio, appena un giorno primo del gong finale della chiusura del calciomercato, Giacomo Vrioni è passato all’Under 23 della Juventus, arrivando a titolo definitivo dalla Sampdoria. C’era attesa, la notizia era nell’aria, alla fine è prevalsa la volontà delle parti coinvolte. Il giocatore albanese, con cittadinanza italiana, è cresciuto nel settore giovanile del Matelica, per poi approdare nel 2015 a Genova, sponda Doria. Da allora ha indossato le maglie di Pistoiese, Venezia e Cittadella. Oggi la sua grande occasione nella squadra Campione d’Italia, da subito a disposizione di mister Fabio Pecchia. Ne abbiamo parlato con Silvio Paglari, agente del classe 1998: “Quando chiama la Juventus non puoi dire di no. Sono straconvinto che farà bene da qui alla fine di questa stagione. Si giocherà al meglio tutte le sue carte sperando, magari, nella convocazione di mister Reja. Il ragazzo è felicissimo di trovarsi in un club tanto importante”.