Eriksson: “Per troppi anni Juve senza rivali, Lazio più forte negli undici titolari”

TORINO- Sven Goran Eriksson, ai microfoni del Corriere della Sera, ha detto la sua sulla lotta scudetto: “La Juve per troppi anni non ha avuti rivali e vincere è stato troppo facile, ma ora la situazione è cambiata. La Lazio tecnicamente è più forte e gioca con più tranquillità. Ha più solidità delle due avversarie e, rispetto ai bianconeri e all’Inter, credo sia mediamente più forte negli undici titolari che vanno sempre in campo”.

