Eriksen-United, in Inghilterra sicuri: a giugno si farà

TORINO- Ancora da sciogliere i dubbi sul futuro di Christian Eriksen, che attende di conoscere il nome del suo prossimo club. Il danese, nonostante i tentativi di Mourinho in queste settimane, non rinnoverà il proprio contratto e già a gennaio potrebbe lasciare il Tottenham. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Telegraph, però, l’ex Ajax si trasferirà al Manchester United in estate. I Red Devils, infatti, vengono dati per favoriti all’acquisto del ragazzo, ma in inverno non verranno fatte offerte ufficiali a causa dell’elevata richiesta degli Spurs: 30 milioni di euro. La Juve, dal canto suo, continua ad osservare la situazione.