Eriksen, si all’Inter. Ora manca l’accordo con il Tottenham

TORINO- Non arrivano buone notizie per la Juventus sul fronte Christian Eriksen. Il danese, come ormai risaputo, non rinnoverà il proprio contratto in scadenza a giugno e potrebbe quindi lasciare il Tottenham già in questa finestra di mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, è l’Inter ad aver sbaragliato la concorrenza, assicurando il si dell’ex Ajax per un contratto fino all’estate del 2024. I nerazzurri, per completare la “vendetta” dopo lo scippo di Kulusevski da parte dei campioni d’Italia, dovranno però trovare l’accordo con il club londinese sul cartellino del ragazzo. Almeno 20 milioni è la cifra che si vuole ricavare dalla cessione di Eriksen.