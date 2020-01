Eriksen, passaggio all’Inter in fase di stallo

TORINO- Ancora non sono stati sciolti gli ultimi dubbi sul futuro di Christian Eriksen, ormai a un passo dall’addio al Tottenham. Il centrocampista danese non vuole rinnovare il contratto in scadenza a giugno e l’Inter, principale candidata al suo acquisto, sta lavorando senza sosta per portarlo il prima possibile a Milano. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, la trattativa sarebbe al momento in una fase di stallo. Ballano infatti ancora 5 milioni tra la richiesta degli Spurs (20 milioni) e l’offerta nerazzurra (ferma a 15). Difficilmente, però, la Juve rientrerà in gioco per l’ex Ajax.