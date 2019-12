Eriksen, parla Mourinho: “Sarei felice se rinnovasse con noi”

TORINO- Josè Mourinho, ai microfoni del quotidiano britannico Daily Mirror, è tornato a parlare del futuro di Christian Eriksen, finito nel mirino di Juventus e Real Madrid: “Il rinnovo di Alderweireld è stata una notizia bellissima e non potrei essere più felice. Rinnovi di altri giocatori? In questi casi devono volerlo il club, il ragazzo, la famiglia e l’agente. Se una di queste parti non vuole, allora è difficile pensare di poter continuare insieme. Eriksen? L’unica cosa che voglio dire di lui è che sarei felice se dovesse firmare un nuovo contratto e restare al Tottenham”.