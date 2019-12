Eriksen, Mourinho spinge per il rinnovo

TORINO- Archiviata per un attimo la stagione, giunta all’annuale pausa natalizia, la Juventus può ora concentrarsi sul mercato. I bianconeri, in particolar modo, stanno lavorando per rinforzare al meglio il centrocampo, reparto finito nel mirino delle critiche dopo la brutta sconfitta in supercoppa. Primo nome sul taccuino del ds Fabio Paratici è quello di Christian Eriksen, la cui situazione contrattuale lascia diversi dubbi sul suo futuro. Secondo quanto riportato dai quotidiani spagnoli, nonostante la volontà del danese di lasciare il Tottenham, Josè Mourinho conserva ancora una piccola speranza di rinnovo. Il tecnico portoghese, dopo le feste, lavorerà per convincere il ragazzo a prolungare.