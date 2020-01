Eriksen, Inter ormai ad un passo

TORINO- Ore decisive per l’approdo in serie A di Christian Eriksen. Il danese, che tanto piaceva anche alla Juventus per il centrocampo, è infatti vicino ad unirsi all’Inter di Antonio Conte, che ne ha richiesto a gran voce l’acquisto. Il ragazzo, per la sfida tra Tottenham e Southampton, non è stato portato da Mourinho neanche in panchina, segno di una sua partenza ormai imminente. L’ex Ajax dovrebbe trasferirsi in nerazzurro per una cifra complessiva di 20 milioni di euro, unendosi ai nuovi compagni a partire dalla prossima settimana.