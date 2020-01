Eriksen-Inter: ci siamo. L’affare vicino alla conclusione

TORINO- Christian Eriksen è pronto a sbarcare in Italia. Il talento danese, che ha deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza il prossimo giugno, è vicino a lasciare il Tottenham, convintosi a lasciarlo andare pur di non perderlo a parametro zero. L’ex Ajax non si unirà però alla Juventus, che lo aveva corteggiato negli scorsi mesi, ma all’Inter, vicina a concludere l’affare. Il club nerazzurro dovrebbe versare nelle casse degli Spurs 18 miloni di euro. Annuncio atteso nelle prossime ore, con l’avvocato di Eriksen in viaggio per definire gli ultimi dettagli del contratto.