Eriksen, il Real si gioca la carta Bale

TORINO- L’apertura del mercato invernale è ormai alle porte e tra i nomi che potrebbero cambiare casacca c’è quello di Christian Eriksen. Il danese, nonostante i tentativi di Mourinho di fargli cambiare idea, lascerà il Tottenham senza firmare il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2020. La Juventus è sulle sue tracce da tempo ma, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, rischia di farsi soffiare l’obiettivo dal Real Madrid. I blancos, infatti, hanno in mente di offrire agli Spurs il cartellino di Gareth Bale più un conguaglio in denaro di 30 milioni di euro. Una proposta allettante, che potrebbe convincere il club londinese a cedere.