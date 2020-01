Eriksen, dirigenti interisti in volo per Londra

TORINO- Ormai preso atto della volontà di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno, il Tottenham ha deciso di privarsi di Christian Eriksen. Il danese, infatti, verrà ceduto già in questa finestra di mercato, così da non perderlo del tutto a zero. Nel suo futuro sembrano esserci i colori nero e azzurro dell’Inter, squadra che maggiormente ha insistito per strapparlo al club londinese. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dirigenti del club meneghino sarebbero in volo per Londra, per portare ulteriormente vicina alla chiusura questa trattativa.