Eriksen, c’è l’accordo con l’Inter per il contratto

TORINO- Christian Eriksen è uno dei nomi maggiormente al centro di questo mercato invernale. Il centrocampista danese, in scadenza di contratto a giugno, non rinnoverà con il Tottenham, che sembra essersi convinto a cederlo già a gennaio. Molto attiva su di lui è l’Inter che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe trovato l’accordo per un contratto fino al 2024 con il ragazzo. Manca, però, l’accordo con il Tottenham, che chiede almeno 20 milioni per la cessione. Una situazione monitorata con attenzione dalla Juventus, molto attiva sull’ex Ajax.