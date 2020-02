Emre Can torna in Champions

TORINO – Emre Can ha esordito con la maglia del Borussia Dortmund, suo nuovo club.

Il giocatore si è trasferito nel mercato di gennaio dalla Juventus, nella quale non aveva più spazio: il tedesco era stato addirittura escluso dalla lista per la Champions League per la prima fase, ma dagli ottavi potrà tornare a calcare i palcoscenici europei: il BVB ha infatti inserito il giocatore nella lista per la fase finale della competizione, con Emre Can pronto a dare il suo meglio.