Emre Can, Thiago Alcantara la possibile contropartita del Bayern

TORINO- Anche nel giorno del suo compleanno (26 candeline), Emre Can sembra destinato a partire dalla panchina. Per l’undici titolare contro la Roma, infatti, è al momento favorito Rabiot per un posto al fianco degli intoccabili Pjanic e Matuidi. Un’altra bocciatura all’orizzonte, quindi, per il tedesco, che potrebbe chiedere la cessione in questi giorni di mercato. Tuttosport lancia oggi l’ultima suggestione, che porterebbe ad uno scambio di centrocampisti con il Bayern Monaco. Il club bavarese, per riportare a casa l’ex Liverpool, sarebbe infatti pronto a proporre il cartellino di Thiago Alcantara come contropartita. Nome gradito a Sarri quello dello spagnolo, che potrebbe rappresentare quel colpo tanto richiesto in quella zona di campo.