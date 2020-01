Emre Can, si inserisce anche il Milan

TORINO- Ancora da decidere il futuro di Emre Can che, a poco meno di due settimane dalla chiusura del mercato, non è ancora certo di rimanere alla Juventus. Il tedesco, nonostante la volontà di ottenere una seconda chance, sembra sempre all’ultimo posto nelle gerarchie di Maurizio Sarri e molto presto potrebbe consumarsi la separazione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, anche il Milan avrebbe preso informazioni per l’ex Liverpool. In caso di cessione di Kessiè, infatti, il club rossonero proverebbe l’assalto allo juventino per regalare un nome di alto calibro al tecnico Pioli.