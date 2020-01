Emre Can si avvicina al Borussia Dortmund: offerta da 25 milioni

TORINO- Ore decisive per la cessione di Emre Can, ormai fuori dai piani di Maurizio Sarri nonostante le smentite delle ultime settimane. Il centrocampista tedesco, sul mercato già dalla scorsa estate, si sta avvicinando a grandi passi al ritorno in Bundesliga, dove lo attende a braccia aperte il Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato da goal.com, il club bianconero avrebbe ricevuto un’offerta da 25 milioni di euro, ritenuta accettabile per procedere con la trattativa. Rimangono ora gli ultimi dettagli da limare, ma la sensazione è che si giungerà alla fumata bianca.