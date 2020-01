Emre Can-Rakitic, scambio ormai tramontato

TORINO- Giorni caldi per il destino di Emre Can, che si avvicina sempre più a lasciare la Juventus. Il centrocampista tedesco, finito all’ultimo posto nelle gerarchie per il centrocampo di Maurizio Sarri, è pronto ad iniziare una nuova avventura che, presumibilmente, lo porterà al ritorno in Bundesliga. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, è ormai tramontata la pista che porta allo scambio con il Barcellona per Ivan Rakitic, obiettivo della dirigenza bianconera. Distanze difficilmente colmabili sulle valutazioni dei cartellini rendono utopica la possibile chiusura.