Emre Can: promessa mantenuta e maglia alla tifosa regalata

TORINO – Il centrocampista della Juventus Emre Can ha mantenuto la promessa fatta giorni addietro ad una tifosa.

Il tedesco aveva colpito la supporter bianconera con una pallonata durante il riscaldamento, e le aveva promesso una maglia autografata che è arrivata a destinazione, come confermato dalla stessa tifosa: “La maglia è finalmente mia! Ringrazio ancora una volta Emre Can per la sua disponibilità”, con il giocatore che ha risposto: “Scusa ancora Rossella! Sono felice che abbia ricevuto la mia maglietta, spero di vederti presto allo Stadium.”