Emre Can, possibile inserimento last minute del Tottenham

TORINO- Giorni caldi per il destino di Emre Can, ormai fuori dai piani della Juventus e di Maurizio Sarri. Il centrocampista tedesco, in queste ultime ore, si sarebbe avvicinato ulteriormente al Borussia Dortmund, pronto a mettere sul piatto 25 milioni di euro per il suo cartellino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, non sarebbe da escludere un possibile inserimento last minute del Tottenham, alla ricerca di un centrocampista di livello dopo la cessione di Christian Eriksen all’Inter.