Emre Can, partenza più vicina a gennaio

TORINO- Anche contro l’Udinese, così come accaduto in diverse altre occasioni in questa prima parte di stagione, Emre Can ha assistito al match della Juventus dalla panchina. Il centrocampista tedesco è ormai all’ultimo posto nelle gerarchie di Maurizio Sarri per il centrocampo e una sua cessione già a gennaio è sempre più probabile. Il numero 23, che reclama maggior minutaggio per non perdere il posto anche in Nazionale, piace sempre al Psg, disposto ad inserire nella trattativa il cartellino dell’ex Roma Leandro Paredes. Più difficile la pista Bayern Monaco, visto che il club non vorrebbe spendere i 35 milioni richiesti dalla Juve. Ma intanto, poco fa, è arrivata una nuova, importantissima indiscrezione di mercato: offerta da 30 milioni di euro, Paratici blocca tutto! >>>VAI ALLA NOTIZIA