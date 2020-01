TORINO- Emre Can è sempre più vicino a salutare la Juventus. Il centrocampista tedesco, ormai fuori dai piani di Maurizio Sarri, è pronto a far ritorno in Bundesliga, dove lo aspetta il Borussia Dortmund. Come riportato da Sportmediaset, il club giallonero è in procinto di cedere Paco Alcacer al Villareal, per un’operazione vicina ai 25 milioni di euro. Cifra che, a meno di sorprese, verrà investita proprio nell’acquisto dell’ex Liverpool.