Emre Can, offerta da 20 milioni del Dortmund

TORINO- Nonostante le smentite da parte di Paratici in queste settimane, il mercato della Juventus è tutt’altro che immobile. In uscita, soprattutto, i bianconeri stanno lavorando senza sosta per piazzare i giocatori ormai fuori dai piani come Emre Can. Il centrocampista tedesco potrebbe far ritorno in patria, dove lo aspetta il Borussia Dortmund, che avrebbe già inviato una prima offerta. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, i gialloneri avrebbero offerto 20 milioni di euro, 15 in meno però della richiesta bianconera.