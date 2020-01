Emre Can, l’ultima proposta del Borussia: prestito con obbligo di riscatto

TORINO- Il Borussia Dortmund continua a trattare per l’acquisto di Emre Can, ormai finito ai margini del progetto tecnico della Juventus. Il club giallonero vorrebbe riportare il centrocampista in Bundesliga e, per farlo, avrebbe avanzato una nuova proposta ai campioni d’Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i tedeschi vorrebbero versare 2 milioni di euro per il prestito oneroso dell’ex Liverpool, fissando poi a 26/27 milioni il riscatto obbligatorio a fine stagione. In caso l’operazione andasse in porto, i bianconeri non dovrebbero intervenire sul mercato per sostituire Can.