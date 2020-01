Emre Can, l’Everton prepara l’offerta

TORINO- Ancora in bilico il futuro di Emre Can a pochi giorni dalla chiusura della finestra di mercato. Il centrocampista tedesco sembra essere l’ultima scelta nelle gerarchie di Maurizio Sarri e una cessione non è quindi da escludere. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Mirror, il futuro del ragazzo potrebbe essere nuovamente a Liverpool, ma stavolta sponda Everton. Ancelotti ne avrebbe infatti richiesto espressamente l’acquisto e la dirigenza dei Toffees potrebbe presto presentare un’offerta da 35 milioni di euro.