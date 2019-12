Emre Can, la Juve apre alla cessione in prestito

TORINO- Anche durante la gara di ieri contro la Lazio, Emre Can ha passato in panchina tutti i 90 minuti. Altro segnale di come, nonostante le smentite della dirigenza, il centrocampista tedesco sia sempre più fuori dai piani tecnici della Juventus. Una sua cessione a gennaio sembra quasi scontata, con il Psg che sta pressando da giorni l’entourage per anticipare la concorrenza. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, a facilitare la trattativa potrebbe essere lo stesso club bianconero, che avrebbe aperto alla cessione in prestito con diritto di riscatto fissato sui 30 milioni di euro.