Emre Can, il tedesco possibile jolly per Rakitic

TORINO- La Juventus sta lavorando senza sosta sul mercato per piazzare, in questi ultimi giorni, gli ultimi giocatori in esubero rimasti in rosa. Tra questi, ormai finito all’ultimo posto nelle gerarchie del centrocampo, c’è Emre Can. Il tedesco è pronto a salutare i bianconeri già a gennaio, ma ancora non si conosce con certezza la sua prossima destinazione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il ds Fabio Paratici starebbe pensando di riaprire lo scambio con il Barcellona per arrivare a Ivan Rakitic, pupillo di Sarri. L’ostacolo principale resta però la valutazione fatta sui cartellini da entrambe le dirigenze.