Emre Can, il retroscena: ritmi bassi in allenamento, così è nato il divorzio con la Juve

TORINO- La Gazzetta dello Sport riporta un retroscena riguardante Emre Can, neo centrocampista del Borussia Dortmund. L’ex juventino, secondo la “rosea”, non avrebbe gradito l’arrivo in panchina di Maurizio Sarri, promulgatore di un gioco contrario alle caratteristiche del tedesco. Così è nata poi l’esclusione dalla lista Champions dello scorso settembre, con conseguente mancante impegno del calciatore nelle sedute di allenamento alla Continassa.

