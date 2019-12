Emre Can, il retroscena: in estate aveva detto no al Psg

TORINO- Emre Can-Juventus, storia di un matrimonio che sembra ormai giunto al termine. Il tedesco, fuori dalla lista Champions da questa estate, è ormai l’ultima scelta del centrocampo di Maurizio Sarri e si sta lavorando allo scambio con Leandro Paredes del Psg. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Liverpool è finalmente pronto ad unirsi ai campioni di Francia, che già in estate erano stati a un passo dal suo acquisto. In quell’occasione, però, Emre Can chiuse le porte alla sua partenza, convinto di poter rientrare nei piani tecnici dei bianconeri. Una speranza che, però, non è stata confermata.