TORINO- Quasi fatta per il passaggio di Emre Can al Borussia Dortmund. Il centrocampista tedesco, escluso da Sarri per la lista Champions e ormai ai margini del progetto bianconero, si trasferirà in Bundesliga con la formula del prestito con obbligo di riscatto a fine stagione, per un affare da circa 30 milioni di euro totali. Già fissata la data delle visite mediche con il club giallonero, che si svolgeranno nella giornata di domani. A riportarlo è Sky Sport.