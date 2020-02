TORINO- Dopo i mesi difficili della prima parte di stagione, Emre Can ha iniziato a giocare con regolarità con il passaggio al Borussia Dortmund. Il centrocampista tedesco, in un’intervista, ha analizzato il suo momento: “Voglio aiutare il Borussia a raggiungere i suoi obiettivi. Negli ultimi mesi non mi sentivo più importante, ma ora è tutto cambiato. Spero di continuare a percorrere questa strada da ora in poi”.

