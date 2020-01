Emre Can, cessione rinviata all’estate

TORINO- Ancora diversi nodi da sciogliere in casa Juventus per quanto riguarda il mercato. Ormai definito il passaggio di Pjaca al Cagliari, i bianconeri devono risolvere ancora la questione Emre Can. Il tedesco è molto seguito in Premier, dove l’Everton sarebbe pronto a fare follie per metterlo a disposizione di Carlo Ancelotti. Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore, però, il club campione d’Italia starebbe rivedendo la posizione del centrocampista, ora non più ritenuto così cedibile. Visto l’infortunio di Khedira, infatti, un’eventuale cessione dovrebbe essere rimandata all’estate.