Emre Can, c’è anche il Borussia Dortmund

TORINO- Ormai ultima scelta di Maurizio Sarri per il centrocampo, Emre Can è pronto a salutare la Juventus. Il centrocampista tedesco, sbarcato a Torino nell’estate del 2018, potrebbe partire già in questa finestra di mercato invernale. Sulle sue tracce, oltre ad Everton e Psg, secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, ci sarebbe anche il Borussia Dortmund, pronto a riportare il numero 23 in patria. Per completare l’operazione, però, occorreranno almeno 35 milioni di euro, cifra richiesta dal club bianconero per privarsi dell’ex Liverpool.